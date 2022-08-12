Игру в лазертаг детям из социального центра устроили сотрудники Уссурийской таможни

Игру в лазертаг детям из социального центра устроили сотрудники Уссурийской таможни

Приморский край присоединился к ХI Всероссийской акции "Добровольцы — детям", которую ежегодно в период с 1 марта по 15 августа проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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