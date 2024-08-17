Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

Российские военные круглосуточно пресекают попытки прорыва бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, заявил в беседе с ТАСС замначальника главного военно-политического управления ВС РФ командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
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