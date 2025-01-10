СК: в Красноярском крае задержаны участники запрещенной в РФ организации

Семь жителей Красноярского края задержаны за участие в запрещенной на территории России украинской псевдорелигиозной организации, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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