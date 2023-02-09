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Ложка сметаны и соус из черного перца. С чем подавать пельмени?

Ложка сметаны и соус из черного перца. С чем подавать пельмени?

Пельмени всегда подают со сметаной, очень часто — с майонезом и кетчупом. Но есть еще множество очень вкусных соусов и дополнений, которые будут сочетаться с обычными отварными или жареными пельменями и сильно украсят наше блюдо, обновят его.

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