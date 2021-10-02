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«Комсомольская правда» отреагировала на задержание Геннадия Можейко

«Комсомольская правда» отреагировала на задержание Геннадия Можейко

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отреагировал на задержание журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в эфире радио «КП» и назвал сложившуюся ситуацию произволом.

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