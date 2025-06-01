"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

ИА Новороссия Оперативники уголовного розыска и дознаватели не находят слов. А адвокаты и правозащитники уже ликуют, несмотря на то, что инициатива Верховного суда должна еще получить официальный отзыв правительства и пройти три слушания в Госдуме.