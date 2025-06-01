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"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

ИА Новороссия Оперативники уголовного розыска и дознаватели не находят слов. А адвокаты и правозащитники уже ликуют, несмотря на то, что инициатива Верховного суда должна еще получить официальный отзыв правительства и пройти три слушания в Госдуме.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Теоретики Верховного суда с ума сходят ? Может пора их на Землю с облаков спустить  пусть увидят, что в жизни происходит ?
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7 час.
Юлия Кахичко
А может сидящие в Верховном суде сами связаны с наркотой? Иначе как объяснить такое решение?
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3 час.
Михаил
пи..ец стране,полный!! это уже финиш.полное отсутствие управления.
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3 час.
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