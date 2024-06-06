Это Lada Iskra, которая может стоить до 1,5 млн рублей. Первый обзор в деталях от «За рулём»

Главный редактор «За рулём» Максим Кадаков, который вчера заявил, что новейший автомобиль Lada Iskra сильно изменился за последние пару лет, пока АвтоВАЗ занимался импортозамещением его начинки, опубликовал первый видеоролик с обзором машины.