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The Independent: Украине предстоит сделать выбор, чтобы стать колонией РФ или США

The Independent: Украине предстоит сделать выбор, чтобы стать колонией РФ или США

Предложенная администрацией Трампа новая редакция соглашения с Киевом по редкоземельным металлам и другим природным ресурсам фактически ставит Киев перед непростым выбором: либо попасть под жесткий американский экономический диктат, либо оказаться «колонией России».

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