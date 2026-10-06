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Джон Коллинз схватил Диллона Брукса за горло

Уже спустя 5 минут после начала предсезонного матча форварды Диллон Брукс (« Финикс ») и Джон Коллинз (« Детройт ») сцепились друг с другом.

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