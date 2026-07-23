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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Непомнящий о запросе переигровки матча за Суперкубок: «Просто «Спартаку» нужно, чтобы вокруг него что-то бурлило. Но только он реально может бороться с «Зенитом» за 1-ю строчку в РПЛ»

Валерий Непомнящий высказался о решении «Спартака» запросить переигровку матча против « Зенита » за OLIMPBET Суперкубок России из-за отмены жеребьевки перед серией пенальти.

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