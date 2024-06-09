Алабугада «Мин Шишкин кебек рәсем ясыйм» республика конкурсында җиңүчеләр бүләкләнде

<p>Алабуга дәүләт музей-ядкарьлегенең И.И.Шишкин музей-йортының борынгы утарында яшь рәссамнарның «Мин Шишкин кебек рәсем ясыйм» дип исемләнгән XX Республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды.
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