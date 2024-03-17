Путин поручил раскрыть итоги расследования причин крушения Ил-76 с пленными солдатами ВСУ

Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету России (СК РФ) представить результаты расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области и доложить о проделанной работе к 1 июля.
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