Дачники в Туапсинском районе хотят получить в личное пользование 70 соток земли, но администрация против

Дачники в Туапсинском районе хотят получить в личное пользование 70 соток земли, но администрация противВ Туапсинском районе Кубани жители села Ольгинка борются с администрацией за участок в СНТ «Поляна».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии