Спецпредставители Путина и Трампа начали переговоры в США

WP: Дмитриев и Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству, встретился в Вашингтоне со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом, сообщил The Washington Post со ссылкой на свои источники.