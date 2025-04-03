Спецпредставители Путина и Трампа начали переговоры в США

WP: Дмитриев и Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству, встретился в Вашингтоне со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом, сообщил The Washington Post со ссылкой на свои источники.
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