«Мы уже практически всё подавили»: российские силы продвигаются в Артёмовске

До полного освобождения Артёмовска остаётся несколько километров. Как сообщил боец ЧВК «Вагнер», ВСУ на некоторых позициях до выхода из города осталось 1,5 км.
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