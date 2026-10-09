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ЭНЕРГИИ И СТИХИИ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА

ЭНЕРГИИ И СТИХИИ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА

Природа изначально заложила в каждом человеке гармонию.   В нашем организме находятся 5 органов, несущих женские энергии (сердце, почки, печень, легкие, поджелудочная железа и селезенка) и 5 органов, несущих мужские энергии (мочевой пузырь, желчный пузырь, желудок, толстая кишка, тонкая кишка).

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