Происшествия

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Оперативниками УМВД России по Калужской области задержан житель Тамбовской области, подозреваемый в мошеннических действиях под предлогом предоставления интимных услуг

Оперативниками УМВД России по Калужской области задержан житель Тамбовской области, подозреваемый в мошеннических действиях под предлогом предоставления интимных услуг

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области в ходе розыскных мероприятий по подозрению в мошеннических действиях задержан житель Тамбовской области 1992 года рождения.

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