Стало известно о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

WSJ: Администрация Трампа планирует лишить университет Брауна финансирования Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится лишить частный университет Брауна финансирования более чем на 500 миллионов долларов.
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