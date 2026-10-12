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Selma Blair taken into custody, hospitalized after allegedly attacking flight attendants

Actress Selma Blair was taken into custody and hospitalized after she allegedly attacked flight attendants on a Delta Airlines flight to New York.

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