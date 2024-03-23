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СК РФ: число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 115

СК РФ: число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 115

Следственный комитет сообщил, что число жертв подмосковной трагедии увеличилось до 115 человек. "То, что осталось от потолка в "Крокусе", находится под угрозой обрушения", – заявил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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