«Жулик и угроза демократии»: Джо Байден подходит к выборам президента с ворохом проблем

В США, как и в Европе, усиливают борьбу с мигрантами. Один из основных претендентов на президентский пост Дональд Трамп так и вовсе заявил: «Я не только стену на границе дострою, я еще и всех ненужных мигрантов из страны выгоню».
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