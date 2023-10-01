Фокус со змеей: Неожиданное происшествие на автосервисе

Совсем не по плану пошел заезд в автосервис для владельца из Южной Каролины (США). Он пригнал машину на мелкий ремонт и уехал по делам, однако открывший капот механик обнаружил несколько иную проблему, и куда более крупную.
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