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За рулем

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Фокус со змеей: Неожиданное происшествие на автосервисе

Фокус со змеей: Неожиданное происшествие на автосервисе

Совсем не по плану пошел заезд в автосервис для владельца из Южной Каролины (США). Он пригнал машину на мелкий ремонт и уехал по делам, однако открывший капот механик обнаружил несколько иную проблему, и куда более крупную.

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