О звуках взрыва сообщают жители Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал.Местные жители в комментариях сообщили, что слышали взрывы, в том числе в районе села Нижняя Александровка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бернем: "коалиция...
- В Польский евродепу...
- Путин усомнился, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым