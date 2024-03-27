Этим летом в Иркутске завершится ремонт отдела ЗАГС по Ленинскому округу

В Иркутске ведутся работы по модернизации отдела ЗАГС Ленинского округа. Руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов лично посетил объект и ознакомился с ходом работ, сообщили в областном правительстве.
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