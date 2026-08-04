Ремонт домов и дорог, поддержка военных – в Лениногорске подвели итоги пяти лет

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ В Лениногорском районе Татарстана на муниципальном форуме «Работаем на результат!» сегодня подвели итоги социально-экономического развития города за пять лет и обсудили приоритетные задачи на будущее.
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