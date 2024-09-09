FT: контрабандисты используют яхты под флагом Польши для перевозки наркотиков

Контрабандисты используют суда под польским флагом для провоза наркотиков на территорию Европы. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).
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