Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Г..н. ПредательШоумену Александр...
  • Дмитрий Гурин
    Ну нам думаю по бубну кто из этих двоих вылезет в президенты, а вот для самих штатников это вопрос существования. Тра...Маск: Америка стр...
  • Дмитрий Гурин
    Налог поднимать, нет оснований а вот в систему самозанятых ввести дополнительную функцию по внесению средств в ПФ для...Сенатор Епифанова...

FT: контрабандисты используют яхты под флагом Польши для перевозки наркотиков

FT: контрабандисты используют яхты под флагом Польши для перевозки наркотиков

Контрабандисты используют суда под польским флагом для провоза наркотиков на территорию Европы. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Зеля бизнес расширяет ...............
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх