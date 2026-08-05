It is not worth being responsible for attacks on Wildberries with similar attacks on marketplaces, said columnist Yevgeny Mikhailov (governor of the Pskov region 1996-2004, assistant to the head of the Russian Presidential Administration 2006-2012, Minister of the DPR 2014).
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