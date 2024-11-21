На ЗАЭС отключили высоковольтную линию «Днепровская»

На Запорожской АЭС сообщили об отключении высоковольтной линии «Днепровская» действием автоматики. «На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская».
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