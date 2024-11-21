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На ЗАЭС отключили высоковольтную линию «Днепровская»

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию «Днепровская»

На Запорожской АЭС сообщили об отключении высоковольтной линии «Днепровская» действием автоматики. «На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская».

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