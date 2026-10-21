В Пинежском районе Архангельской области медведь напал на человека — впервые с 1978 года. В лесу обнаружили тело 49-летнего местного жителя со следами нападения хищника: мужчина ушёл за ягодами 18 октября и не вернулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым