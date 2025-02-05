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Живая Кубань

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Экс-замначальника кубанского главка МЧС Симоненко якобы сильно заболел в СИЗО

Экс-замначальника кубанского главка МЧС Симоненко якобы сильно заболел в СИЗО

Экс-замначальника кубанского главка МЧС Симоненко якобы сильно заболел в СИЗО Басманный районный суд Москвы продлил  еще на три месяца срок содержания под стражей Сергея Симоненко, бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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