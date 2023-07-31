На «EUROMORE» опубликована новая запись Якова Кедми, израильского политолога, дипломата и бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив» : "Ни британцы, ни французы, никто никогда не готовился и не пытался прорывать эшелонированные системы обороны.
Яков Кедми: Почему западные инструкторы ничему не научили ВСУ?
Комментарии
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Владимир Фердман
Я ни сколько не поддерживаю хохлов, но как понять, что тупые, не обученные солдаты заставляют одну из самых сильных армий мира топтаться практически на одном месте да еще получать гостнца на своей территории, не смотря на железный щит, на который были не хило потрачены наши налоги?
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4 час.
59
Я тоже...
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4 час.
Святослав Сюткин
Кедми професионал и он Наш от мозга до костей,так как вырос в СССР. Я его очень ценю и его взгляды на мировозрение очень прагматичны!
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2 час.
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