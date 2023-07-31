Яков Кедми: Почему западные инструкторы ничему не научили ВСУ?

Владимир Фердман

Я ни сколько не поддерживаю хохлов, но как понять, что тупые, не обученные солдаты заставляют одну из самых сильных армий мира топтаться практически на одном месте да еще получать гостнца на своей территории, не смотря на железный щит, на который были не хило потрачены наши налоги?