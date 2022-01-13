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Бастрыкин заявил о необходимости нового подхода к проблеме преступности среди мигрантов

Бастрыкин заявил о необходимости нового подхода к проблеме преступности среди мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг, 13 января, заявил, что в целях борьбы с растущей преступностью среди мигрантов в РФ необходимо модернизировать миграционную политику и найти новый подход к данной проблеме.

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