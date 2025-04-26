Продавшая своего ребенка жительница Испании захотела вернуть его и пожалела

Испанская полиция взяла под стражу местную жительницу, которая заявила о краже своего ребенка. Правоохранители выяснили, что перед этим женщина продала младенца, а после захотела выкупить его обратно, но покупатели затребовали большую сумму, пишет El Caso.
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