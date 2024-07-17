Две компании из Екатеринбурга намерены обанкротить радиозавод в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит два заявления от компаний из Екатеринбурга о признании банкротом челябинского радиозавода «Полет», который входит в структуру АО «Азимут» государственной корпорации «Ростех».
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