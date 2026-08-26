Появится ли своя система ПВО у Wildberries, Яндекс Маркета и Ozon

«Война городов» между Украиной и Россией привела к тому, что вслед за топливно–энергетическим комплексом и оборонными заводами под системный удар ВСУ попал гражданский сектор, обеспечивающий повседневную жизнедеятельность и снабжение десятков миллионов граждан – крупнейшие распределительные центры и логопарки маркетплейсов Wildberries и Ozon.