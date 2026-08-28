Несколько самолетов не долетели до Омска из-за тумана. На запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Несколько самолетов не долетели до Омска из-за тумана. На запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
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