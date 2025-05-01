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Международный медицинский центр Top Rambam

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  • Игорь
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У вас аллергия на единственное лекарство, которое спасет вашу жизнь. Что делать?

У вас аллергия на единственное лекарство, которое спасет вашу жизнь. Что делать?

Известный аллерголог объясняет, какое лечение применяется в этом случае Что делать, когда без жизненно важного препарата не обойтись, но он может убить пациента? Профессор Нэнси Агмон-Левин, руководитель отделения клинической иммунологии и аллергии нашего медцентра, делится уникальным опытом спасения пациентов, у которых аллергия на жизненно важные для них препараты.

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