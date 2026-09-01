Польша требует от Германии репараций для военной обороны

Президент Польши Кароль Навроцкий на церемонии в Гданьске потребовал от Германии выплатить репарации за ущерб Второй мировой войны, предлагая направить средства на военные нужды Польши.
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