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Царьград

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Сергей Лавров: Запад стремится диктовать свою волю на форумах

Сергей Лавров: Запад стремится диктовать свою волю на форумах

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что Запад избегает структур, требующих консенсуса, предпочитая диктовать свои условия.

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