Как безопасно забронировать номер в отеле

Интерес россиян к внутреннему туризму значительно вырос за последнее время. Только в июле количество путешественников по стране достигло 22,4 млн, а по оценкам экспертов, в 2024 году число поездок по России может превысить 90 млн.
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