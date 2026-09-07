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Аргументы недели

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Бородино: там, где перед битвой армия встала на колени

Бородино: там, где перед битвой армия встала на колени

Как рассказывает митрофорный протоиерей отец Владимир, Бородинское сражение — это не только одна из самых кровопролитных битв Отечественной войны 1812 года.

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