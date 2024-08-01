Аким Мангистау поручил решить проблему с водой у фермеров

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с фермерами, занимающимися сельским хозяйством в Каракиянском и Мунайлинском районах, где ознакомился с условиями жизни аграриев, сообщает пресс-служба акима области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии