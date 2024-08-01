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Аким Мангистау поручил решить проблему с водой у фермеров

Аким Мангистау поручил решить проблему с водой у фермеров

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с фермерами, занимающимися сельским хозяйством в   Каракиянском и Мунайлинском районах, где ознакомился с условиями жизни аграриев, сообщает пресс-служба акима области.

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