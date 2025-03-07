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Военное обозрение

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В шаге от коллапса: британские профсоюзы согласились на месяц отложить забастовки на базах Королевского флота

В шаге от коллапса: британские профсоюзы согласились на месяц отложить забастовки на базах Королевского флота

Капитаны экипажей буксиров согласились временно отложить забастовки, отсрочив возможный коллапс снабжения баз ВМС Великобритании.

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