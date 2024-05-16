Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вывоз золота из США может подорвать роль доллара как мировой резервной валюты, пишет NetEase

Вывоз золота из США может подорвать роль доллара как мировой резервной валюты, пишет NetEase

В последние годы США теряют контроль над сотнями тонн золота, что вызывает беспокойство среди финансовых экспертов.

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Комментарии
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M
Malina
Вообще-то хранение золотого запаса государства в другой стране - просто бред!!! Это тоже самое, что свою пластиковую карту отдать &quot;чужому дяди&quot; и наблюдать как &quot;дядя&quot; снимает с нее дееьги... Какое-то мировое помешательство!!!!
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