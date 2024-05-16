Вывоз золота из США может подорвать роль доллара как мировой резервной валюты, пишет NetEase

M

Malina

Вообще-то хранение золотого запаса государства в другой стране - просто бред!!! Это тоже самое, что свою пластиковую карту отдать "чужому дяди" и наблюдать как "дядя" снимает с нее дееьги... Какое-то мировое помешательство!!!!