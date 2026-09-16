В Варшаве заявили, что поляки не должны считать конфликт на Украине своим

Вице‑спикер польского сейма Кшиштоф Босак от коалиции «Конфедерация» сдержанно поставил на место проукраинскую журналистку Монику Олейник, пишет издание Do Rzeczy.
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