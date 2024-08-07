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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Безжизненный, несмешной и визуально отталкивающий»: первые зрители разгро...

«Безжизненный, несмешной и визуально отталкивающий»: первые зрители разгро...

«Безжизненный, несмешной и визуально отталкивающий»: первые зрители разгромили фильм «Бордерлендс»После долгих лет ожиданий кинобоевик «Бордерлендс» (Borderlands) по мотивам одноимённой серии шутеров Gearbox наконец готов к премьере, однако первые отзывы о картине режиссёра Элая Рота (Eli Roth) оставляют желать лучшего.

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