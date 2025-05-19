Загрязнение Алатыря заводом экс-главы Мордовии затронуло уже два региона

Спиртзавод «Кемлянский», который принадлежит родственникам экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, продолжает сбрасывать в реку Алатырь опасные вещества, несмотря на ранее выявленные нарушения, выяснили «Известия».
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