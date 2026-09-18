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Политнавигатор

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Туск: бандеровскую Украину всё равно не бросим!

Туск: бандеровскую Украину всё равно не бросим!

Разногласия Киева и Варшавы по поводу героизации бандеровщины не повлияют на поддержку Украины. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на саммите в карпатском курорте Буковель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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