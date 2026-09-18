Туск: бандеровскую Украину всё равно не бросим!

Разногласия Киева и Варшавы по поводу героизации бандеровщины не повлияют на поддержку Украины. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на саммите в карпатском курорте Буковель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».