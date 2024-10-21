Пролетая над гнездом клоуна

Он и смешит весь мир... только шутки у него ху...ые...

Анатолий Анатольев

Уже и МО РФ сменили, а все РЕШИТСЯ не можем, а зря!!! ЕГО род не должен существовать, как и те враги которые к нему приезжают - разведка не работает????? ИЛИ .....?????!