Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пролетая над гнездом клоуна

Пролетая над гнездом клоуна

Россияне вот такой на мой план ложилиОпределённые тусовки, ранее тесно связанные с неким «маршем на Москву», опять завели старую песню «Мы неправильно воюем, надо бить по центрам принятия решений, надо вынести Зеленского, надо разбомбить в хлам все города» и тому подобное.

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Комментарии
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М
Мария
Сволочь проклятая!
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20 час.
Евгений
Он и смешит весь мир... только шутки у него ху...ые...
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17 час.
Анатолий Анатольев
Уже и МО РФ сменили, а все РЕШИТСЯ не можем, а зря!!! ЕГО род не должен существовать, как и те враги которые к нему приезжают - разведка не работает????? ИЛИ .....?????!
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7 час.

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