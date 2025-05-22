Преданы и забыты: почему собаки сбиваются в стаи и становятся угрозой для людей

Почему безнадзорные псы объединяются в стаи и нападают на людей? О чем нужно подумать перед покупкой собаки? Зачем нужно чипирование домашних животных? Какую угрозу представляют собаки на самовыгуле? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответили ветеринарные врачи и кинологи.
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